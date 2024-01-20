12-летняя ученица Тутберидзе выиграла чемпионат России по прыжкам

Фигуристка Маргарита Базылюк одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате России по прыжкам, который проходит на «ЦСКА Арене» в Москве.

В финале 12‑летняя спортсменка, которая занимается у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, набрала 70,29 балла. Серебро выиграла 16‑летняя Аделия Петросян (57,89), бронзу — Елена Костылева (54,69), которой 12 лет.

21 января на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее российские фигуристки выложили фото из бани в купальниках.