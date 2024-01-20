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Семин сказал, что капитану «Локомотива» не хватает футбольного интеллекта

Тренер Семин о капитане «Локомотива» Баринове: не хватает футбольного интеллекта

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РИА Новости

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал в эфире «Радио «Зенит» о разговоре с тренером «Локомотива» Юрием Семиным о капитане красно-зеленых Дмитрии Баринове.

«Футболист «Локомотива» Баринов подавал надежды. Я разговаривал с Юрием Палычем Семиным, а он говорит: «Все-таки у него не хватает футбольного интеллекта», — рассказал Орлов.

Баринов в текущем сезоне провел за «Локо» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. «Локомотив» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице. Первое место занимает «Краснодар», имея в активе 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички смогли набрать 32 очка.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3 числа. Красно-зеленые сыграют с московским «Динамо».

Ранее Баринова назвали олицетворением бандита из 90-х.

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