Роналду сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии более конкурентоспособен, чем чемпионат Франции, передает «Чемпионат».

Португалец отметил, что чемпионат Саудовской Аравии не хуже чемпионата Франции, а по конкурентоспособности азиатская лига превосходит европейскую.

«Это я могу с уверенностью сказать после года, проведенного там», — добавил Роналду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 46 очков.

Ранее Роналду рассказал о своем отношении к критике.