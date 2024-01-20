Роналду рассказал о своем отношении к критике

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что не обращает внимания на критику в свой адрес. Его слова передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

«Мне нравится, когда люди снова сомневаются во мне, а потом я добиваюсь успеха. На меня не действует критика», — сказал Роналду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает второе место, набрав 46 очков.

Ранее Роналду похвастался новой машиной за почти полмиллиона долларов.