Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой поддержал назначение Комбарова на пост тренера «Спартака-2»

Мостовой о Комбарове на посту тренера «Спартака-2»: хорошо, что не ноунейм

close
100%
РИА Новости

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой поддержал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2», передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды. Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма», — сказал Мостовой.

За «Спартак» Комбаров выступал с 2010 по 2019 год. За это время ему удалось выиграть вместе с командой чемпионат страны и Суперкубок России, оба титула были добыты в 2017 году. В 2022 году Комбаров стал главным тренером петербургской «Звезды».

Решение о возрождении второй команды «Спартака» было принято руководством клуба в 2023 году. В сезоне-2024/25 «Спартак-2» начнет выступление в одной из подгрупп Второй лиги.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее Валерия Карпина назвали идеальным для работы в сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами