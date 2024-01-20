Мостовой поддержал назначение Комбарова на пост тренера «Спартака-2»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой поддержал назначение Дмитрия Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2», передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошо, что «Спартак-2» возродили. Потому что странно, что у такого великого клуба нет второй команды. Хорошо, что назначили Комбарова, а не какого-то иностранного ноунейма», — сказал Мостовой.

За «Спартак» Комбаров выступал с 2010 по 2019 год. За это время ему удалось выиграть вместе с командой чемпионат страны и Суперкубок России, оба титула были добыты в 2017 году. В 2022 году Комбаров стал главным тренером петербургской «Звезды».

Решение о возрождении второй команды «Спартака» было принято руководством клуба в 2023 году. В сезоне-2024/25 «Спартак-2» начнет выступление в одной из подгрупп Второй лиги.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее Валерия Карпина назвали идеальным для работы в сборной России.