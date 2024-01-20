Тренер «Спартака» может уехать в Испанию

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить испанский «Кадис». Об этом в своих соцсетях заявил журналист Анхель Гарсии Альварес.

Абаскаль является главным претендентом на пост наставника «Кадиса». Сейчас команду возглавляет Серхио Гонсалес.

Тренер «Спартака» работал в «Кадисе» в сезоне-2018/19 на должности технического секретаря. «Кадис» занимает 18 место в Ла Лиге, набрав 15 очков. В следующем туре чемпионата Испании «Кадис» на выезде сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Абаскаля призвали уйти из «Спартака» и возглавить красноярский «Енисей».