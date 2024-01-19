Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американец назвал честью возможность играть за «Динамо»

Американец Менелл назвал честью шанс выступать за «Динамо»

close
100%
КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью Legalbet после матча регулярного чемпионата против нижнекамского «Нефтехимика» заявил, что для него честь играть за столичный клуб.

Игра против клуба из Татарстана стала для Менелла сотой за бело-голубых.

«Для меня огромная честь находиться в этом клубе! Надеюсь, что впереди у меня еще много игр за «Динамо»! Здесь отличная организация, атмосфера и партнеры», — заявил американец.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Менелл провел 60 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Алексея Кудашова занимают третье место, набрав после 52 игр 72 очка.

Всего в ста играх в КХЛ Менелл записал на свой счет восемь голов и 54 результативных паса.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами