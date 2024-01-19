Американец назвал честью возможность играть за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Бреннан Менелл в интервью Legalbet после матча регулярного чемпионата против нижнекамского «Нефтехимика» заявил, что для него честь играть за столичный клуб.

Игра против клуба из Татарстана стала для Менелла сотой за бело-голубых.

«Для меня огромная честь находиться в этом клубе! Надеюсь, что впереди у меня еще много игр за «Динамо»! Здесь отличная организация, атмосфера и партнеры», — заявил американец.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Менелл провел 60 игр, в которых забросил шесть шайб и отдал 29 результативных передач. В турнирной таблице Западной конференции подопечные Алексея Кудашова занимают третье место, набрав после 52 игр 72 очка.

Всего в ста играх в КХЛ Менелл записал на свой счет восемь голов и 54 результативных паса.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года.