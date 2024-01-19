Стали известны задачи «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о возможных задачах «Спартака» в Winline Зимнем кубке РПЛ. Специалист считает, что у красно-белых не будет цели выиграть турнир во что бы то ни стало, а вот игроки будут стараться доказать свою состоятельность главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Думаю, в любом случае, идет подготовка. Это вопрос к Абаскалю – как он видит все эти моменты. Но вряд ли будет сверхзадача – выиграть Winline Зимний кубок РПЛ. Любой футболист, товарищеская игра или тренировочная, или турнир какой-то зимний, будет стараться максимально проявлять себя перед тренером, чтобы показать ему свои качества. Пока мы видим, что они только выходят из отпуска, и какую-то форму тяжело оценить», — считает Деменко.

В Winline Зимнем Кубке РПЛ, помимо «Спартака» примут участия другой клуб Российской премьер-лиги «Ростов», «Кайрат» из Казахстана и чемпион Объединенных Арабских Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли».

Ранее экс-форвард сборной России Ари заявил, что «Зенит» боится «Спартака».