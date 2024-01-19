Хиддинк выбрал «русского Месси»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высоко оценил футбольные качества бывшего нападающего национальной команды Андрея Аршавина. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин — русский Месси! Это однозначно точное сравнение. Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей — настоящая и сильная личность, как и Лионель!» — сказал Хиддинк.

Аршавин и Хиддинк вместе работали в сборной России. В 2008 году они стали обладателями бронзы Евро-2008.

Аршавин является воспитанником петербургской «Смены». В 1999 году он дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении.

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