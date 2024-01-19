Пас вернувшегося Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Сент-Луис»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2.

В составе победившей команды голами отметились Ти Джей Оши, который оформил хет-трик, Николя Обе-Кюбель и Дилан Строум. За «Блюз» шайбы забросили Натан Уокер и Джастин Фолк.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, который пропустил три предыдущие игры «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела, записал на свой счет голевую передачу, он выступил в роли ассистента для Строума.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 40 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 гола.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Он выступал за клуб с 2001 по 2005 год. Также он играл за бело-голубых в сезоне-2012/13.

Ранее падение результативности Овечкина назвали ошеломляющим.