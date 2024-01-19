Названы проблемы Дзюбы, которые помешали ему заиграть в Турции

Оресте Чинквини, который в 2012-2015 годах был менеджером сборной России при Фабио Капелло, в 2017-2018 годах занимал должность спортивного директора «Зенита», объяснил, почему нападающий Артем Дзюба не смог заиграть в чемпионате Турции, и назвал его хорошим игроком для России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Но у него очень много проблем вне поля, которые часто мешают ему так или иначе. В этом и состоит его проблема. Это сказывается на его характере и игре, поэтому у него ничего и не вышло в Европе. Он не европейский игрок, если так можно сказать», — заявил он.

Дзюба выступал в Турции за «Адану Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Дзюба рассказал, когда закончит карьеру.