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Решение участника Олимпиады уйти к Тутберидзе назвали неудивительным

Фигурист Энберт: меня не очень удивило решение Мозалева перейти к Тутберидзе

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Сергей Бобылев/ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» ответил на вопрос, насколько его удивил переход Андрея Мозалева от его многолетнего тренера Кирилла Давыденко в группу Этери Тутберидзе.

«В этом году Андрей не очень удачно выступал на турнирах. И, наверное, такое решение меня не очень удивило, потому что на некоторые турниры он приезжал со вторым тренером, и в интервью отмечал, что не чувствует с Давыденко связи, необходимой для того, чтобы вместе ездить на соревнования», — сказал Энберт.

Также призер Олимпийских игр рассказал, чего ожидает от сотрудничества Мозалева и Тутберидзе.

«Андрей — участник Олимпийских игр, спортсмен высокого уровня, и от него всегда ждешь хороших, чистых прокатов. Так что здесь ничего не изменится. Я как ждал от него чистых прокатов, так и жду», — сказал Энберт.

Мозалев является чемпионом мира среди юниоров 2020 года и участником Олимпийских игр в Пекине — 2022. Он тренировался у Кирилла Давыденко 12 лет.

Ранее Тутберидзе удивилась желанию чемпиона мира среди юниоров перейти к ней.

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