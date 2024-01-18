Футболист «Зенита» объяснил отказ от «лучших условий» ради ЦСКА

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал в своем Telegram-канале, что петербургский клуб предлагал ему лучшие условия по новому контракту, но он выбрал московский ЦСКА, поскольку хочет играть в футбол.

«Сегодня видимо мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры с «Зенитом» продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций, и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита» устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — заявил игрок.

18 января журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Круговой отказался от хорошего контракта в «Зените» ради перехода в ЦСКА. По информации журналиста, сине-бело-голубые предлагали 25-летнему игроку продлить сотрудничество на улучшенных условиях — контракт на пять лет с зарплатой €2 млн в год.

Данил Круговой станет игроком ЦСКА в июле 2024 года. В весенней части сезона он будет выступать за «Зенит-2».

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

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