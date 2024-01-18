Российский футболист отказался от €10 млн по контракту в «Зените»

Петербургский «Зенит» пытался сохранить в своем составе российского футболиста Данила Кругового за несколько дней до того, как защитник подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его информации, сине-бело-голубые предлагали 25-летнему игроку продлить сотрудничество на улучшенных условиях — контракт на пять лет с зарплатой €2 млн в год.

По мнению журналиста, Круговой отказал «Зениту», так как ему надоело быть в статусе запасного. Футболист захотел перейти в ЦСКА, где больше доверяют российским игрокам.

Данил Круговой станет игроком ЦСКА в июле 2024 года. В весенней части сезона он будет выступать за «Зенит-2».

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

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