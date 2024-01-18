Мать Акинфеева испугалась за сына из-за вызова в ЦСКА

Ирина Акинфеева, мать голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева рассказала о своих эмоциях, которые испытала в тот момент, когда ей сообщили, что тренер Валерий Газзаев в 2002 году начал привлекать ее сына в основную команду армейского клуба. Об этом она вспомнила в интервью для документального сериала «Спорт-Экспресс» «Акинфеев. 20-й сезон».

«А я, конечно, испугалась. Я же в этом ничего не понимаю. И спрашиваю: «Вова, куда увезли? Зачем? Что дальше-то будет?» Вот он мне стал разъяснять: есть дубль, потом основной состав команды. И то до меня это не доходило», — заявила мать голкипера.

Первый матч на взрослом уровне Акинфеев провел 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском», он вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко. В чемпионате России голкипер дебютировал 31 марта 2003 года в матче с «Крыльями Советов», отразив пенальти на последних минутах игры.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков после 18-ти туров. В первом туре после возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте армейский клуб сыграет с «Оренбургом».

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, как Акинфеев реагирует на критику.