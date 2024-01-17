Гендиректор ЦСКА: мы бы хотели видеть в команде Кругового уже в это трансферное окно

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что он рад трансферу Данила Кругового из петербургского «Зенита», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы очень рады, что договорились с Данилом Круговым о переходе в наш клуб. Конкуренция за футболиста была солидной и шла достаточно давно. Нам бы хотелось, чтобы Даня присоединился к нашему клубу уже зимой», — сказал Бабаев.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Футболист станет игроком ЦСКА в июле 2024 года. В весенней части сезона он будет выступать за «Зенит-2».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. ЦСКА располагается на восьмой строчке, имея в активе 28 баллов.

Ранее Владимир Пономарев положительно отнесся к трансферу Кругового в ЦСКА.