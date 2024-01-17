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Бывший теннисист рассказал, как на Медведева повлияло отсутствие матчей до Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: Медведев знает лучше всех, как ему готовиться

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Lisa Leutner/Reuters

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном разряде и экс-шестая ракетка мира в парном, прокомментировал для «Газеты.Ru» тот факт, что Даниил Медведев не провел ни одного официального матча до старта сезона, отметив, что третья ракетка мира сам знает, как ему лучше подводиться к важным турнирам.

«Медведев играл в Абу-Даби, там тоже какие-то соревнования были. Да, он не играл официальных турниров АТР-тура. Но, думаю, что, пройдя первый матч, вернулся в нужную кондицию. На мой взгляд, Даниил сам решает, как ему лучше. А мы можем только смотреть и учиться, потому что Даня на том уровне, где что-то рекомендовать ему неправильно. Он знает лучше, чем остальные, потому что он один из сильнейших теннисистов мира», — уверен Ольховский.

Медведев в первом круге Australian Open переиграл француза Теренса Атмана из второй сотни рейтинга со счетом – 5:7, 6:2, 6:4, 1:0. Проиграв свою подачу на старте четвертой партии Атман отказался от продолжения борьбы из-за повреждения. Во втором круге лучший теннисист России сразится с финном Эмилом Руусвуори.

Ранее на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой.

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