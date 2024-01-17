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Рублев без проблем вышел в третий круг Australian Open, обыграв американца

Россиянин Рублев обыграл американца Юбэнкса и вышел в третий круг Australian Open

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Eloisa Lopez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), одержав победу над представителем США Кристофером Юбэнксом.

Встреча, которая продлилась 1 час 39 минут, завершилась в трех сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4, 6:4.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с Себастьяном Кордой (США), который ранее обыграл француза Кантена Алиса (6:4, 6:4, 6:4).

Рублев — олимпийский чемпион в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, победитель 19 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 15 из которых он выиграл в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлом году в финале турнира одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом и в десятый раз выиграл этот турнир.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдут с 14 по 28 января. Соревнование открывает сезон турниров серии «Большого шлема» в рамках календарного года.

Ранее на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой.

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