«Вообще конфуз»: Аршавин — о признании Месси лучшим игроком года

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему трудно оценить справедливость того, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был выбран в качестве лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Тут у каждого свои вкусы. Я являюсь большим поклонником Лионеля Месси, его футбольного таланта. Но мне трудно представить и убедить себя, за что он получил это награду. Его по факту не было (на мероприятии), это вообще конфуз для любой такой церемонии, когда человек, который получает главную награду, не пришел на нее», — заявил Аршавин.

Месси набрал одинаковое количество баллов с норвежским нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, они получили в голосовании на премии The Best по 48 очков, однако победа досталась аргентинскому игроку, благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд. На церемонию вручения наград Месси не приехал, приз за него забрал Тьерри Анри.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

Ранее легенда сборной Германии назвал победу Месси в номинации незаслуженной.