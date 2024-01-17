Руководителя «Зенита» призвали наказать за жест в адрес «Спартака»

Антон Смирнов, агент российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунева, раскритиковал в своем Telegram-канале председателя правления «Зенита» Александра Медведева за его жест в разговоре с бразильским полузащитником петербургского клуба Клаудиньо.

«Дай Александру Ивановичу еще 100 возможностей повторить то же самое, но не под камеры, он это с удовольствием сделает. В этом у меня нет никаких сомнений. Следовательно, никакого осознания ошибки при удалении видео в данном случае нет.

То, что говорит об этом Алаев, это цирк-шапито. Еcть факт выcказывания. Еcть огромный резонанc. Еcть репутационные издержки «Cпартака» и его многомиллионной аудитории. А, cоответcтвенно, Медведев должен понеcти наказание через cанкции комитета РФC по этике. Еcли этого не произойдет, значит, мы живем в абcолютно продажной футбольной экоcиcтеме, где можно не неcти никакой ответcтвенноcти за явные грубейшие нарушения и провокационное поведение», — написал Смирнов.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к московскому «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Ролик можно посмотреть в Телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

В первом официальном матче 2024 года команды сыграют между собой в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 18 туров чемпионата страны подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

Ранее в РПЛ оценили нецензурный жест Медведева.