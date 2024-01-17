Чемпионка мира заявила, что новое шоу Тутберидзе вызывает смех

Двукратная чемпионка мира в парном катании Елена Леонова заявила, что идея реалити-шоу «Большие девочки», в котором примет участие тренер Этери Тутберидзе, звучит смешно. Своим мнением она поделилась с «Советским спортом».

«Сказать про это шоу мне особо нечего. Я вообще не представляю Этери Тутберидзе в этой роли пока. Вы знаете, идея этого шоу звучит очень смешно. Если людям интересно, то пускай смотрят. Я, может, тоже посмотрю, но пока что это вызывает только смех», — заявила Леонова.

16 января стало известно, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет одним из наставников в социальном реалити-шоу «Большие девочки», который выйдет на телеканале «Пятница!».

В проекте примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться изменить свою жизнь, похудев.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Тутберидзе назвали «Родиной-матерью».