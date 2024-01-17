Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции

Футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема подал иск против министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена из-за его слов о связи игрока с движением «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Об этом сообщает AFP.

В октябре французский нападающий написал в соцсети X пост в поддержку жителей Газы. Дарманен отреагировал на сообщение форварда, заявив, что он «имеет печально известную связь с «Братьями-мусульманами».

В иске говорится, что эти высказывания подрывают его честь и репутацию спортсмена. Бензема утверждает, что «никогда не имел ни малейших связей с этой организацией и, насколько ему известно, не знаком ни с кем из тех, кто утверждает, что является ее членом».

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки «Аль-Иттихада». Причины отъезда футболиста не сообщались. Также он не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

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