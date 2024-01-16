Уходящему из «Зенита» Круговому предрекли успех в ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник «Зенита» Данил Круговой, который этим летом пополнит состав столичного ЦСКА, сможет проявить себя в новой команде.

«Конечно, там конкуренции меньше, легионеров меньше, высококлассных игроков меньше. Думаю, что он сможет твердо встать в основной состав. Пока не ясно, с кем он будет конкурировать, но все будет от него зависеть, шансы заиграть у него приличные», — заявил Гладилин.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист подпишет трудовое соглашение с армейским клубом по схеме «4+1». Также у игрока будет возможность покинуть ЦСКА и перейти в европейский клуб, пункт о сумме отступных для зарубежных команд будет прописан в контракте.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ранее Валерий Гладилин назвал хорошей сделкой переход Никиты Салтыкова в «Локомотив».