Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Уходящему из «Зенита» Круговому предрекли успех в ЦСКА

Тренер Гладилин заявил, что Круговой сможет встать в основной состав ЦСКА

close
100%
Global Look Press

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник «Зенита» Данил Круговой, который этим летом пополнит состав столичного ЦСКА, сможет проявить себя в новой команде.

«Конечно, там конкуренции меньше, легионеров меньше, высококлассных игроков меньше. Думаю, что он сможет твердо встать в основной состав. Пока не ясно, с кем он будет конкурировать, но все будет от него зависеть, шансы заиграть у него приличные», — заявил Гладилин.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист подпишет трудовое соглашение с армейским клубом по схеме «4+1». Также у игрока будет возможность покинуть ЦСКА и перейти в европейский клуб, пункт о сумме отступных для зарубежных команд будет прописан в контракте.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

Ранее Валерий Гладилин назвал хорошей сделкой переход Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами