Определился первый участник плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей точными шайбами отметились Максим Березкин, Артур Каюмов и Ярослав Лихачев, который оформил дубль. За «Нефтехимик» точными бросками отметились Никита Буруянов и Дмитрий Соколов.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает первое место, набрав 72 очка. На втором месте идет московское «Динамо», уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям. Замыкает тройку сильнейших петербургский СКА, имея в активе 68 баллов.

«Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции идет на девятом месте, набрав 51 очко.

В следующем матче регулярного чемпионата «Локомотив» сыграет с хабаровским «Амуром». Встреча пройдет 19 января. Команды выйдут на лед в 19.00 по московскому времени.

«Нефтехимик» 18 января сыграет с московским «Динамо» (19.30 мск).

Ранее фанаты московского «Спартака» высказались против Ильи Ковальчука.