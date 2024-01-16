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Колосков заявил, что у Семака нет потенциала тренировать в топ-чемпионатах

Колосков: у тренера «Зенита» Семака нет потенциала работать в топ-чемпионатах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что у наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака нет потенциала работать за границей, передает Legalbet.

«Если бы у Семака был такой потенциал, то он бы уже работал в Бразилии, Германии, Франции или Аргентине. Наверное, у него такого потенциала нет. Семак на своем месте, дай Бог ему здоровья», — сказал Колосков.

«Зенит» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Семака на два балла отстают от лидера чемпионата, «Краснодара». В 19-м туре национального первенства петербургский клуб примет на своем стадионе московский «Спартак». Точная дата и время игры пока неизвестны.

Тройку сильнейших в турнирной таблице чемпионата России занимает московское «Динамо», имея в активе 32 очка. На четвертом месте идет столичный «Локомотив» (31).

Ранее Семака обвинили в неумении работать с молодежью.

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