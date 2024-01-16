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Журова заявила, что не ощутила рост цен на яйца

Журова о жалобах Кругового на рост цен: не думаю, что футболисты следят за этим

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова отреагировала на слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который пожаловался на рост цен на продукты, передает Sport24.

«Футболисты жалуются на рост цен на продукты? Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то мы обсуждали этот вопрос с коллегами», — сказала Журова.

В текущем сезоне чемпионата России Круговой провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России возобновиться в начале марта. «Зенит» в первом матче после перерыва сыграет с московским «Спартаком».

Ранее игрок «Краснодара» пожаловался на цены на яйца.

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