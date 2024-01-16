Экс-игрок «Спартака» заявил, что клубы из Москвы не претендуют на победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин не верит, что московские клубы могут побороться в текущем сезоне за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Legalbet.

«Нынешний чемпионат таков, что первое место между собой уже точно разыграют «Краснодар» и «Зенит». Все московские команды претендуют максимум на третье место», — сказал Гладилин.

Также Гладилин отметил, что для московского «Спартака» идеально будет занять третье место, но нет никаких гарантий, что красно-белые смогут взять медали.

«Сейчас в команде идет какое-то брожение, Все 24 человека, которые находятся в обойме, считают, что они являются футболистами стартового состава», — сказал Гладилин.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее новичок «Зенита» объяснил свой переход в российский клуб.