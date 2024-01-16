В РФС сделали заявление по поводу включения белорусских клубов в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российский чемпионат. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока это просто информация, которую я получил из прессы. Министр со мной это не обсуждал. Там очень много вопросов, организационных вопросов: соблюдение спортивного принципа и так далее. Пока эта тема на очень ранней стадии. Будет больше информации — мы сообщим», — сказал Дюков.

В 2023 году министр спорта России Олег Матыцин выступил за включение белорусских клубов в российские соревнования.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча.

Ранее Орлов анонсировал трансфер российского футболиста в «Зенит».