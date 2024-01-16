Орлов анонсировал трансфер российского футболиста в «Зенит»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов на YouTube-канале «Такой футбол» рассказал о предстоящем трансфере в «Зенит» российского игрока.

«Могу сказать, что есть еще вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что еще один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Орлов.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании четырех игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур, Педро и Ильзат Ахметов. Россиянин до перехода в клуб из Санкт-Петербурга играл за «Краснодар».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). «Спартак» — пятый (30 очков).

После возобновления сезона в РПЛ «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Также команду Сергея Семака ждет ответный четвертьфинальный матч Кубка России против «Динамо».

Ранее Зарема заявила, что глава «Зенита» Медведев идет по стопам Дзюбы.