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Тутберидзе назвали «Родиной-матерью»

Гендиректор «Пятницы» Картозия о Тутберидзе: Родина-мать, это наша богиня Кали

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РИА Новости

Николай Картозия, генеральный директор телеканала «Пятница», рассказал о приглашении тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе для участия в шоу «Большие девочки». Его слова передает Sports.

«Этери Тутберидзе — это Родина-мать, это наша богиня Кали, это гордость за страну безо всяких корыстных примесей. Этери — фигура мирового масштаба.

Ее приход в наше шоу — это огромная удача для девочек, которые участвуют в нем, для нас — тех, кто делает это шоу, и для телезрителей. Потому что наблюдать за тем, как Этери работает — а работает она жестко, но виртуозно — одно удовольствие», — сказал Картозия.

Шоу о похудении выйдет 9 февраля. Тутберидзе предстанет в роли наставника.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Ранее Тарасова заявила, что ей совершенно не нравится программа дочери Тутберидзе.

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