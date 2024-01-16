Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение

Тутберидзе станет ведущей на шоу о похудении «Большие девочки»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет одним из наставников в социальном реалити-шоу «Большие девочки», который выйдет на телеканале «Пятница!» 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», — цитирует пресс-службу канала издание.

Тутберидзе в возрасте 18 лет выступала в США в ледовом шоу, а затем начала тренерскую деятельность. За это время она получила два высших образования.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис также связала свою жизнь с фигурным катанием. Она выступает в паре с Глебом Смолкиным и на международных соревнованиях представляет сборную Грузии.

Ранее Тарасова заявила, что ей совершенно не нравится программа дочери Тутберидзе.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами