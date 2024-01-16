Тутберидзе будет наставником в реалити-шоу про похудение

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет одним из наставников в социальном реалити-шоу «Большие девочки», который выйдет на телеканале «Пятница!» 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«13 участниц весом от 100 кг будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Одним из наставников девушек станет Этери Тутберидзе», — цитирует пресс-службу канала издание.

Тутберидзе в возрасте 18 лет выступала в США в ледовом шоу, а затем начала тренерскую деятельность. За это время она получила два высших образования.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову.

Дочь Тутберидзе Диана Дэвис также связала свою жизнь с фигурным катанием. Она выступает в паре с Глебом Смолкиным и на международных соревнованиях представляет сборную Грузии.

Ранее Тарасова заявила, что ей совершенно не нравится программа дочери Тутберидзе.