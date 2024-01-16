Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о будущем Бензема, отстраненного от тренировок с «Аль-Иттихадом»

«Аль-Иттихад» намерен сохранить отстраненного от тренировок Бензема в команде

close
100%
Alexandre Neto/IMAGO/Global Look Press

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Как утверждает источник, руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить нападающего, так как он способствует развитию футбола в стране.

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки команды. Причины отъезда футболиста не сообщались. Также Бензема не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Аль-Хилаль», у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российский футболист оформил покер за «Манчестер Юнайтед» до 16 лет.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами