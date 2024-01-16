Стало известно о будущем Бензема, отстраненного от тренировок с «Аль-Иттихадом»

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не покинет саудовский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Как утверждает источник, руководители Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) и министерства спорта страны намерены сохранить нападающего, так как он способствует развитию футбола в стране.

В конце декабря Бензема покинул Саудовскую Аравию. Он пропустил последние тренировки команды. Причины отъезда футболиста не сообщались. Также Бензема не прибыл на сбор команды после отпуска и был отстранен.

Бензема стал игроком «Аль-Иттихада» в июне 2023 года. В текущем сезоне нападающий провел в лиге 15 матчей, отметившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Команда, набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Аль-Хилаль», у которого 53 очка.

Бензема на протяжении последних 14 лет выступал за мадридский «Реал». Форвард четыре раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок страны и пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что российский футболист оформил покер за «Манчестер Юнайтед» до 16 лет.