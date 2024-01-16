В Италии рассказали, могут ли клубы подписывать игроков из России

Бывший спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре заявил, что ничего не знает об информации, согласно которой итальянским клубам запрещено подписывать российских футболистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В Италии запретили подписывать российских игроков? Я впервые об этом слышу», — заявил Таре.

О запрете заявил агент Алексей Сафонов, когда объяснил, почему летом 2023 года не состоялся переход российского игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина в «Болонью». При этом в Италии продолжает выступление российский полузащитник Алексей Миранчук, который с 2020 года играет в «Аталанте».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре в декабре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее колумбийский футболист отказался переходить в «Зенит» из-за бана России.