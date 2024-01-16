Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии рассказали, могут ли клубы подписывать игроков из России

Экс-спортдиректор «Лацио» не слышал о запрете на трансферы игроков из России

close
100%
РИА Новости

Бывший спортивный директор римского «Лацио» Игли Таре заявил, что ничего не знает об информации, согласно которой итальянским клубам запрещено подписывать российских футболистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«В Италии запретили подписывать российских игроков? Я впервые об этом слышу», — заявил Таре.

О запрете заявил агент Алексей Сафонов, когда объяснил, почему летом 2023 года не состоялся переход российского игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина в «Болонью». При этом в Италии продолжает выступление российский полузащитник Алексей Миранчук, который с 2020 года играет в «Аталанте».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Таким образом, мужская национальная команда под руководством Валерия Карпина лишилась возможности побороться за путевку на чемпионат мира — 2022, который прошел в Катаре в декабре. Также сборная не приняла участие в квалификации чемпионата Европы — 2024.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее колумбийский футболист отказался переходить в «Зенит» из-за бана России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами