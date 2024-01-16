Тутберидзе удивилась желанию чемпиона мира среди юниоров перейти к ней

Российский фигурист Андрей Мозалев попросил о переходе в группу Этери Тутберидзе после неудачного выступления на прошедшем в Челябинске чемпионате России — 2024, на котором он занял 11-е место. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что Тутберидзе была удивлена этому желанию, но согласилась спустя некоторое время после раздумий. Кирилл Давыденко, который тренировал Мозалева ранее, препятствовать его переходу не стал, однако не захотел включать уходящего спортсмена в состав участников чемпионата России по прыжкам и отказался отправлять заявку в федерацию.

Изначально о переходе спортсмена сообщило РИА Новости. 15 января 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новом штабе. Портал Sport24 написал, что занятие с Мозалевым провел Дудаков, тренировку под руководством Тутберидзе фигурист проведет 16-го числа. До мая он будет официально представлять Санкт-Петербург, где он тренировался ранее, так как будет оформляться переход.

В сезоне-2023/24 Мозалев завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвертым в Самаре.

Фигурист — чемпион мира среди юниоров (2020), серебряный призер финала Гран-при среди юниоров (2019), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020). Благодаря бронзовой медали, которую он завоевал на чемпионате России — 2022, он вошел в состав сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022, где стал 19-м.

Ранее Тутберидзе с иронией ответила на критику своих тренировок.