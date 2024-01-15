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Экс-игрок ЦСКА заявил, что клуб сможет выиграть медали в 2024 году

Экс-футболист Пономарев заявил, что ЦСКА может побороться за медали в РПЛ

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Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейцы в весенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) могут побороться за место в топ-3.

По его мнению, отыграть отставание от лидеров красно-синим вполне по силам.

«ЦСКА не по игре занимает восьмое место, не заслуживает команда такого результата. С таким составом весной армейцы вполне могут побороться за тройку призеров, я считаю. У команды добротная, приличная игра, отличный подбор игроков, так что жду борьбы за второе-третье место. На первое мы не потянем, для него надо доукомплектоваться, а за медали бороться сможем, — заявил Пономарев.

ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Чемпионат России возобновится 1 марта 2024 года, в этот день пройдут первые матчи 19-го тура РПЛ.

Команда под руководством Владимира Федотова возобновит сезон домашним матчем против «Оренбурга». Коллектив Давида Деограсии ушел на зимнюю паузу на 14-м месте в таблице.

Ранее тренер Борис Игнатьев предрек Ильзату Ахметову скамейку запасных в «Зените».

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