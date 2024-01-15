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Тутберидзе с иронией ответила на критику своих тренировок

Тутберидзе ответила на слова Бестемьяновой о высоких нагрузках в ее группе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отреагировала на слова олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой о переходе к ней фигуриста Андрея Мозалева.

15 января стало известно, что фигурист Андрей Мозалев провел первую тренировку в группе Тутберидзе. Позже Бестемьянова выразила опасение по поводу того, как бы Мозалев не получил травму в связи с высокими нагрузками в группе Тутберидзе, на что та отреагировала постом в соцсети с вопросом: «Откуда Info?»

В сезоне-2023/24 Мозалев завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвертым в Самаре. На чемпионате России в Челябинске фигурист занял 11-е место.

Всю карьеру Мозалев провел в тренерском штабе Кирилла Давыденко. Мозалев — чемпион мира среди юниоров (2020), серебряный призер финала Гран-при среди юниоров (2019), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020). Благодаря бронзовой медали, которую он завоевал на чемпионате России — 2022, вошел в состав сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022, где стал 19-м.

Ранее Роднина назвала выступающую за Грузию россиянку фигуристкой третьего эшелона.

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