Медведев использовал непристойный жест в отношении «Спартака»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев показал непристойный жест в отношении московского «Спартака» во время первого сбора сине-бело-голубых в Абу-Даби.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале с первого дня сборов команды в ОАЭ. На нем Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с бразильским полузащитником Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к «Спартаку». Позже видео было удалено с YouTube-канала клуба.

Ролик можно посмотреть в Телеграм-канале журналиста Ивана Карпова.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 36 очков и занимают втрое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Краснодара» составляет два балла. «Спартак» набрал 30 очков и расположился на пятом месте.

В первом официальном матче 2024 года команды сыграют между собой в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее клуб РПЛ захотел расстаться с двумя футболистами.