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Экс-тренер «Спартака» похвалил «Зенит» за покупку Артура

Тренер Гладилин заявил, что «Зенит» может продать Артура за большие деньги

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Артур, перешедший в «Зенит» из «Палмейраса» в зимнее трансферное окно, может через некоторое время быть продан в другой клуб за большие деньги.

По его словам, пока предсказать степень полезности Артура в российском клубе сложно.

«Они купили его для усиления. Бразильским игрокам возраст позволяет еще прогрессировать и уехать в другие, более сильные чемпионаты в течение ближайшего времени. Так что «Зенит» поступает верно — сейчас игроки пройдут обкатку, начнут показывать себя, а потом их продадут по аналогии с Малкомом. Здесь вариантов много, так что все в порядке», — заявил Гладилин.

Петербургский клуб объявил о подписании футболиста 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

25-летний Артур выступал за «Палмейрас» с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что Ильзата Ахметова ждет скамейка запасных в «Зените».

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