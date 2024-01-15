Экс-тренер «Спартака» похвалил «Зенит» за покупку Артура

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что полузащитник Артур, перешедший в «Зенит» из «Палмейраса» в зимнее трансферное окно, может через некоторое время быть продан в другой клуб за большие деньги.

По его словам, пока предсказать степень полезности Артура в российском клубе сложно.

«Они купили его для усиления. Бразильским игрокам возраст позволяет еще прогрессировать и уехать в другие, более сильные чемпионаты в течение ближайшего времени. Так что «Зенит» поступает верно — сейчас игроки пройдут обкатку, начнут показывать себя, а потом их продадут по аналогии с Малкомом. Здесь вариантов много, так что все в порядке», — заявил Гладилин.

Петербургский клуб объявил о подписании футболиста 8 января. Контракт с бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

25-летний Артур выступал за «Палмейрас» с 2023 года. В 2023 году игрок стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил десять мячей и отдал две голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что Ильзата Ахметова ждет скамейка запасных в «Зените».