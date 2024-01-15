Чемпион мира среди юниоров перешел к Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалев перешел в группу российского тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой также работают специалисты Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. Об этом сообщает РИА Новости.

15 января 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новом штабе. Sport24 сообщает, что занятие с Мозалевым провел Дудаков, тренировку под руководством Тутберидзе фигурист проведет 16-го числа. До мая он будет официально представлять Санкт-Петербург, где он тренировался ранее, так как будет оформляться переход.

В сезоне-2023/24 Мозалев завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвертым в Самаре. На чемпионате России в Челябинске фигурист занял 11-е место.

Всю карьеру Мозалев провел в тренерском штабе Кирилла Давыденко. Фигурист — чемпион мира среди юниоров (2020), серебряный призер финала Гран-при среди юниоров (2019), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020). Благодаря бронзовой медали, которую он завоевал на чемпионате России — 2022, он вошел в состав сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022, где стал 19-м.

Ранее Александр Жулин заявил, что у бывшей россиянки не было шансов выиграть чемпионат Европы.