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Экс-советник Федуна заявил, что Хвича сможет заиграть в «Реале»

Экс-советник Федуна Камоции: через два года Хвича может присоединиться к «Реалу»

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что бывший футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, который выступает за «Наполи», через пару лет сможет заиграть в мадридском «Реале». Его слова приводит ODDS.ru.

«Думаю, что для Хвичи этот сезон в «Наполи» сложен из-за отношения команды. Трудно судить о нем, конечно. Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала» — команду, за которую болел с детства, думаю, он готов к большому клубу. Может быть, ему нужно сделать еще один шаг, но через два года он точно сможет присоединиться к такому титулованному клубу!» — заявил Камоции.

Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из грузинского «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже клуб из Татарстана сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 19 матчей (5+3). «Реал» следил за футболистом в феврале 2023 года, однако трансфер не случился.

18 января «Наполи» проведет матч против «Фиорентины» в полуфинале Суперкубка Италии. Встреча пройдет в Эр-Рияде на стадионе «Парк Аль-Аввал» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Наполи» Осимхен жестко раскритиковал агента Хвичи, назвав его куском грязи.

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