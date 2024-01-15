Ветеран ЦСКА Костылев: Круговой мог бы принести пользу команде

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев положительно воспринял новость о том, что игрок петербургского «Зенита» Данил Круговой может стать футболистом красно-синих, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Укреплять оборону всегда необходимо. Круговой — молодой парень. Это был бы нормальный трансфер», — сказал Костылев.

По информации журналиста Ивана Карпова, футболист подпишет трудовое соглашение с армейским клубом по схеме «4+1». Также у игрока будет возможность покинуть ЦСКА и перейти в европейский клуб, пункт о сумме отступных для зарубежных команд будет прописан в контракте.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

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