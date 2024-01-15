Авербух: мне неприятно смотреть международные турниры

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух признался, что ему неприятно смотреть международные турниры из-за отстранения россиян, передает «Спорт-Экспресс».

«У меня ощущение, будто передо мной закрыли дверь и говорят: «Если хочешь, смотри в глазок». Меня это унижает, поэтому я и не хочу смотреть. Это касается не только фигурного катания, но и футбола», — сказал Авербух.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

В 2023 году спортивное гражданство сменили несколько российских фигуристов, среди которых Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Анастасия Губанова. Все теперь представляют сборную Грузии.

Ранее Татьяна Тарасова похвалила сменивших гражданство российских фигуристов.