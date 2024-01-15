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Тренер «Реала» Анчелотти повторил достижение Зидана

Тренер «Реала» Анчелотти догнал Зидана по выигранным трофеям с командой

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Reuters/Scott Heppell

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по количеству выигранных трофеев с командой.

Теперь у итальянца и француза по 11 титулов во главе «сливочных».

Самым титулованным тренером в истории «Реала» остается Мигель Муньос, который выиграл 14 трофеев.

14 января в финале Суперкубка Испании «Реал» каталонскую разгромил «Барселону» со счетом 4:1. На седьмой минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор. Через три минуты бразилец оформил дубль. На 33-й минуте Роберт Левандовски сумел один мяч отыграть. Еще до перерыва «Реал» смог снова поразить ворота Андрея Лунина. Снова отличился Винисиус. Он оформил самый быстрый хет-трик в «Эль Классико» в XXI веке.

В середине второго тайма Родриго установил окончательный счет. На 71-й минуте был удален капитан «Барселоны» Рональд Араухо.

В полуфинале «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 5:3 в добавленное время. Команда Хави взяла верх над «Осасуной» 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 48 очков, «Барса» располагается на четвертой строчке (41).

Ранее Винисиус установил два уникальных рекорда в матче с «Барселоной».

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