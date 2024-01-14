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Кузяев помог «Гавру» обыграть «Лион»

Ассист Кузяева помог «Гавру» одержать победу над «Лионом»

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Panoramic/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Франции «Гавр» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 3:1.

Готье Льорис открыл счет в первом тайме. В начале второй 45-минутки Эммануэль Сабби увеличил преимущество «Гавра». Александр Ляказетт отыграл один мяч, а затем Кристофер Опери установил окончательный счет. В качестве ассистентов ему выступил россиянин Далер Кузяев.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

20 августа Кузяев забил свой первый гол в Лиге 1. Всего россиянин провел в чемпионате Франции 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Гавр», набрав 22 очка в 18 матчах, делит с «Ренном» 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч у команды против «Лорьяна».

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложения от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.

Ранее ветеран ЦСКА предложил отпустить Кучаева.

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