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«Сочи» расторг контракт с российским нападающим

«Сочи» сообщил об уходе нападающего Игнатьева

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

ФК «Сочи» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

«Нападающий Иван Игнатьев покидает футбольный клуб «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — сказано в заявлении.

Игнатьев в июне 2023 года на правах свободного агента перешел в «Сочи». До этого он выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар». Во второй команде краснодарцев Игнатьев в сезоне-2017/18 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Игнатьев прошел все юношеские и молодежные сборные России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Сочи» расторг контракт с бывшим футболистом «Спартака».

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