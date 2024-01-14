Аленичев назвал единственного игрока «Спартака», который смог бы заиграть в клубе 90-х

Бывший игрок и бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о том, кто из нынешнего состава мог бы заиграть в чемпионской команде 90-х. Его слова передает Sport24.

«Кто из футболистов нынешнего «Спартака» мог бы заиграть в команде 90-х? Думаю, Промес, и то вряд ли. Шансы 50:50. Это единственный футболист, у которого были бы шансы, но немного», — сказал Аленичев.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Он ранее играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В Кубке России голландец провел четыре игры, забив два мяча и сделав два ассиста.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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