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Агент экс-игрока «Спартака» Жиго ответил на слухи о переходе защитника в «Локомотив»

Агент Жиго Беншенафи о переходе в «Локо»: у него крепкая история со «Спартаком»

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РИА Новости

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самюэля Жиго, заявил, что никто из московского «Локомотива» с ним не связывался по поводу перехода футболиста. Его слова передает Sport24.

«С нами не связывались посредники. Мы вообще их избегаем. Никто из «Локомотива» с нами тоже не связывался.

У Самюэля крепкая история с московским «Спартаком». Ему было бы сложно выступать за другой клуб в России», — сказал Беншенафи.

Жиго был игроком московского «Спартака» с 2018 по 2021 год. В составе клуба французский защитник стал обладателем Кубка России.

По окончании сезона-2021/22 французский защитник перебрался в «Марсель». Игрок давно хотел вернуться на родину, чтобы чаще видеться со своей дочерью.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» — четвертый (31 очко). «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» перешел в «Сочи».

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