«Сочи» расторг контракт с бывшим футболистом «Спартака»

ФК «Сочи» объявил о расторжении контракта с нападающим Георгием Мелкадзе. Об этом клуб сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram.

«Георгий Мелкадзе покидает «Сочи». Трудовое соглашение с игроком расторгнуто по обоюдному согласию сторон», — сказано в сообщении.

Мелкадзе выступал за «Сочи» с января 2022 года. Всего за команду из Краснодарского края нападающий провел 52 матча и забил 7 мячей. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». За основную команду он провел 21 матч. Также нападающий известен в России по выступлениям за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». В составе клуба из Ленинградской области он стал обладателем Кубка России.

После 18 туров РПЛ «Сочи», набрав 11 очков, занимает последнее место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Зенит» не собирается отдавать футболиста сборной России в ЦСКА.