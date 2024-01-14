Три игрока дисквалифицированы за стычку на разминке до матча «Амур» — «Авангард»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подверг денежному наказанию хоккеистов хабаровского «Амура» Кирилла Спиценко и Евгения Грачева, а также игрока омского «Авангарда» Семена Чистякова за стычку перед очным поединком команд, сообщает сайт КХЛ.

Игроки омской команды Артем Чмыхов и Марк Верба, а также игрок «Амура» Сергей Колесников оштрафованы и дисквалифицированы на один матч.

Встреча состоялась 13 января. Омский клуб победил со счетом 3:1.

После 50 игр КХЛ «Авангард», набрав 71 очков, занимает второе место в Восточной конференции. На один балла больше у лидирующего магнитогорского «Металлурга». «Амур» набрал 50 очков и занимает 10 строчку.

В следующем матче «Авангард» сыграет против в Омске против московского ЦСКА. Встреча состоится 17 января. Команды выйдут на лед в 16.30 по московскому времени.

«Амур» встретится на выезде с петербургским СКА 17 января в 19.30 по московскому времени.

Ранее арбитр КХЛ извинился перед тренером «Авангарда» за нецензурную брань.