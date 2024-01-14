Рублев: поддержка австралийцев чуть не заставила меня проиграть

Российский теннисист Андрей Рублев обратился к австралийским болельщикам после победы в первом круге Australian Open над бразильцем Тьяго Уайлдом, передает «Чемпионат».

«Когда кто-то проигрывает, болельщики начинают поддерживать его, чтобы он играл лучше. Ваша сегодняшняя поддержка чуть не заставила меня проиграть в первом раунде. Но я все понимаю», — сказал Рублев.

Встреча, которая продолжалась почти 4 часа, завершилась со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6).

Рублев сделал 20 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 23. В следующем круге представитель России сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).

Лучшим результатом Рублева на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде является выход в четвертьфинал. До этой стадии россиянин добирался в 2021 и в 2023 годах.

Ранее Рублев вышел во второй круг Australian Open.